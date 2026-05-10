Se arriesgó y perdió: Mujer pide a su novio matrimonio y la rechaza | VIDEO

Un incómodo momento quedó registrado en video cuando una mujer decidió arrodillarse frente a varias personas para pedirle matrimonio a su pareja, quien terminó rechazando la propuesta en público.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa el momento en que la mujer se arrodilla mostrando un anillo, mientras el hombre le responde que no y le pide que se levante.

Segundos después, ante la respuesta negativa, la mujer pierde el control y comienza a dañar los elementos decorativos del ambiente.

El video se viralizó rápidamente en distintas plataformas digitales, donde generó diversas reacciones entre los usuarios.

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