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“Hemos impactado a alguien”: Avión atropella a un peatón y desata un incendio en Denver

El vuelo 4345 llevaba a 231 personas a bordo, según confirmaron fuentes oficiales.

Naira Menacho

09/05/2026 13:39

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Un avión de la aerolínea Frontier Airlines que despegaba del Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado, con destino a Los Ángeles, California, impactó a una persona que se encontraba en la pista la noche del viernes, en un incidente que ya es investigado por autoridades federales de Estados Unidos.

El vuelo 4345 llevaba a 231 personas a bordo, quienes salieron ilesas excepto por una lesión leve, según confirmaron fuentes oficiales. El hecho sucedió alrededor de las 23:19, cuando el Airbus A321 de Frontier iniciaba su carrera de despegue.

El piloto informó a la torre: “Hemos impactado a alguien y tenemos fuego en un motor”, según los registros de comunicación obtenidos por ABC News. Las autoridades confirmaron que la persona fue alcanzada por el motor, lo que desencadenó el incendio y la evacuación inmediata del avión sobre la pista.

La aeronave, un Airbus A321 con 224 pasajeros y siete miembros de tripulación a bordo, fue evacuada mediante toboganes de emergencia. Videos difundidos en redes sociales por pasajeros muestran momentos de tensión dentro del avión, incluyendo un fuerte estruendo al momento del impacto y aparentes daños en uno de los motores.

Fuente: Infobae, Alerta Mundial y Heraldo de México.

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