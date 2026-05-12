Horror en Texas: un joven es acusado de quitar la vida a tiros a toda su familia

Un brutal crimen familiar conmociona a Estados Unidos luego de que un joven fuera detenido y acusado de asesinar a tiros a sus padres y a su hermano mayor en la localidad de Pflugerville, ubicada a unos 27 kilómetros de Austin, en Texas.

El hecho salió a la luz el pasado 7 de mayo, cuando alrededor de las 8:30 de la mañana un familiar llamó al 911 preocupado porque uno de los integrantes de la familia no se había presentado a trabajar.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda encontraron una escena devastadora: un hombre y una mujer de aproximadamente 60 años, además de un hombre de 31 años, todos con heridas de arma de fuego.

El hijo menor quedó detenido

Tras una rápida investigación, las autoridades identificaron como principal sospechoso a Joshua Dahan, de 27 años.

Según reportó la policía, el joven fue localizado y arrestado cerca de las 11:45 de la mañana después de que los agentes ubicaran su vehículo.

Horas más tarde fue trasladado a la cárcel del condado de Travis y acusado formalmente de homicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Armand Dahan (62), Jami Dahan (63) y Noah Dahan (31), padre, madre y hermano mayor del detenido.

Impacto y conmoción en el vecindario

El triple crimen dejó en shock a los vecinos de Pflugerville, una zona residencial caracterizada por su tranquilidad.

“Fue muy sorprendente y chocante para todos nosotros. Es un barrio muy pacífico”, declaró un vecino al canal CBS.

Otra residente aseguró que nadie imaginaba una tragedia de este tipo en la comunidad. “Siempre hay familias caminando y personas paseando a sus perros. Nadie esperaba algo así”, expresó.

La investigación continúa

Desde la Oficina del Sheriff indicaron que consideran el caso como un “incidente aislado” y afirmaron que no existe peligro para el resto de la comunidad.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando para esclarecer qué motivó este violento episodio que sacudió a Texas y generó conmoción en todo Estados Unidos.

Con información de TN - Argentina

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