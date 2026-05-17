Impactante video muestra a una periodista atropellada mientras transmitía en vivo

Una periodista fue atropellada por un patrullero mientras realizaba una transmisión en vivo desde la puerta de una comisaría en São Gonçalo, en Río de Janeiro, Brasil.

La reportera Júlia Cabrero se encontraba haciendo un despacho desde el Distrito Policial 74° cuando un vehículo policial que salía del estacionamiento dio marcha atrás sin advertir que la comunicadora estaba ubicada detrás.

En la transmisión se observa el momento en que la camioneta impacta a la periodista, quien cae al piso ante la sorpresa del equipo del noticiero. Inmediatamente, el canal cortó la señal.

Tras varios minutos de incertidumbre, Júlia volvió a aparecer en pantalla para llevar tranquilidad a los televidentes y confirmar que se encontraba en buen estado de salud.

“Fue solo un susto, estoy bien”, afirmó la reportera en diálogo con medios locales.

Luego del accidente, la Policía Militar de Río de Janeiro informó que la patrulla tiene puntos ciegos que dificultan la visibilidad durante las maniobras, situación que habría influido en el incidente.

El hecho generó repercusión en redes sociales por la fuerza de las imágenes y por la preocupación inicial que provocó el impacto en plena transmisión en vivo.

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