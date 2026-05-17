Gobierno convoca al diálogo a sectores sociales de La Paz y El Alto para este domingo

En el marco de los esfuerzos por fortalecer la democracia, pacificar el país y construir soluciones conjuntas, el Gobierno nacional convocó para este domingo a representantes de distintos sectores sociales de La Paz y El Alto a una reunión en la Casa Grande del Pueblo.

El encuentro contará con la presencia del presidente Rodrigo Paz, según informó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien señaló que la convocatoria busca abrir un espacio de diálogo productivo con una agenda abierta.

Entre los sectores invitados se encuentran representantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígena Originaria “Bartolina Sisa” y otros sectores sociales.

“Por encargo del presidente Rodrigo Paz, tengo a bien comunicar que se han abierto espacios de diálogo con distintos líderes de la ciudad de El Alto. El día de mañana domingo (hoy), en la Casa Grande del Pueblo, tendremos la visita de representantes de las Fejuves de El Alto y también se han cursado invitaciones para representantes de las federaciones Tupac Katari y Bartolina Sisa”, informó Gálvez.

El vocero explicó que el objetivo es entablar conversaciones que permitan identificar las principales necesidades de la ciudad de El Alto y construir un plan de trabajo en beneficio de toda la población.

“Queremos entablar conversaciones y un diálogo productivo con una agenda abierta para identificar las necesidades de la ciudad de El Alto y construir un plan de trabajo que se desarrolle en bien de toda la población”, agregó.

Gálvez remarcó que el Gobierno avanza en la dirección de conversar, escuchar y dialogar con los sectores sociales, en medio de un contexto marcado por bloqueos, conflictos y llamados a la pacificación.

La convocatoria genera expectativa, ya que podría abrir una nueva etapa de acercamiento entre el Ejecutivo y organizaciones sociales de La Paz y El Alto, con el objetivo de reducir tensiones y encaminar soluciones mediante el diálogo.

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