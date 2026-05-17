Rutas cerradas y paso humanitario: así queda el mapa tras el desbloqueo

La ciudad de La Paz continúa cercada por varios puntos de bloqueo, pese a los operativos policiales y militares ejecutados este sábado para liberar rutas estratégicas y habilitar el paso de insumos esenciales.

De acuerdo con el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta las 21:00 de este sábado se registraban 22 puntos de bloqueo activos en el país. De ese total, 18 se encuentran en el departamento de La Paz, mientras que 3 están en Oruro y 1 en Santa Cruz, específicamente en el municipio de San Julián.

Los puntos de corte que mantienen presión sobre el ingreso y salida de la sede de Gobierno se concentran principalmente en Viacha, Río Seco, Calajahuira y San Andrés de Machaca, zonas consideradas estratégicas para la conexión de La Paz con otras regiones del país.

El “Corredor Humanitario” abrió paso, pero no levantó todos los bloqueos

Pese a la persistencia de los cortes, el Gobierno destacó que el operativo “Corredor Humanitario” permitió desbloquear algunos caminos y restablecer temporalmente el paso de vehículos con carga crítica.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que gracias al operativo ingresaron cisternas con oxígeno para hospitales, además de camiones con medicamentos, alimentos y combustibles, insumos considerados urgentes para la población afectada por el desabastecimiento.

La jornada dejó un escenario mixto: por un lado, el Gobierno resaltó que se logró abrir paso para salvar vidas y abastecer a la población; por otro, el mapa de transitabilidad muestra que La Paz todavía enfrenta una situación crítica por la cantidad de bloqueos activos.

La expectativa se mantiene sobre las próximas horas, mientras las autoridades evalúan nuevos pasos para consolidar el tránsito, evitar la reinstalación de bloqueos y garantizar la circulación en rutas clave.

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