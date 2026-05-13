¡Lo reconocieron por el tatuaje! Asesinan de atroz manera a un boxeador tras perder una pelea

El ámbito del boxeo profesional y los habitantes de Soledad, Atlántico (Colombia), enfrentan una profunda consternación tras el macabro hallazgo de los restos de Yeiner Andrés Gómez Sandoval. El descubrimiento de un torso humano flotando en aguas de la vereda Cabica activó de inmediato los protocolos de los organismos judiciales y forenses de la región.

La identificación de la víctima fue posible gracias a las marcas permanentes que el joven púgil portaba en su piel. Su madre, Luz Marina Torres, reconoció un tatuaje con el nombre de su hermano y la figura de un dragón.

Cronología de una desaparición fatal

La última vez que se vio a Gómez con vida fue el pasado sábado nueve de mayo, tras disputar un combate en la división supergallo en Barranquilla. Aquella noche marcó su primera derrota profesional luego de una prometedora racha de seis victorias consecutivas en su carrera deportiva.

El deportista regresó a su hogar en el barrio Carrizal bajo la supervisión de su entrenador, quien aseguró haberlo dejado sano y salvo en la puerta. Sin embargo, el domingo por la tarde se perdió todo contacto con el joven, desencadenando una búsqueda desesperada por parte de sus allegados.

Incertidumbre y reclamo de justicia

A pesar de la confirmación de la identidad, el proceso forense continúa bajo un hermetismo riguroso debido al avanzado estado de descomposición del torso encontrado. La familia y las autoridades mantienen la búsqueda de las extremidades y la cabeza del atleta, partes que aún permanecen desaparecidas tras el atroz crimen.

La Fiscalía General de la Nación lidera las investigaciones para determinar si existen vínculos entre el asesinato y presuntas apuestas relacionadas con su última pelea. Mientras tanto, la comunidad deportiva del Caribe colombiano exige respuestas claras sobre la violencia que truncó la vida de esta joven promesa del ring.

Fuente: Infobae.

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