Siete meses de dolor: mujer descubre que tenía tijeras dentro tras cirugía estética

Una mujer de 53 años vivió siete meses con dolores abdominales intensos sin saber la causa, hasta que un examen de imagen reveló un grave error médico: unas tijeras quirúrgicas habían quedado olvidadas dentro de su abdomen tras una cirugía estética realizada en Italia.

El hecho ocurrió en la ciudad de Nápoles, donde la paciente fue sometida el 20 de octubre a una abdominoplastia en la clínica Villa delle Querce. La intervención transcurrió sin aparentes complicaciones y la mujer recibió el alta cinco días después.

Sin embargo, durante su recuperación comenzaron los fuertes dolores abdominales, que incluso en algunos momentos le provocaron desmayos. Ante la persistencia de los síntomas, acudió nuevamente al cirujano, quien le indicó tratamientos y antibióticos al sospechar una infección, pero sin lograr mejorar su estado.

Los malestares continuaron durante meses, sin un diagnóstico claro, hasta que una tomografía realizada el 7 de mayo en un centro diagnóstico de Nápoles reveló la verdadera causa: unas tijeras quirúrgicas de más de 15 centímetros habían sido olvidadas dentro de su cuerpo.

El hallazgo confirmó una presunta negligencia médica y derivó en la hospitalización inmediata de la paciente, además de la presentación de una denuncia ante la Policía italiana.

Tras el descubrimiento, la mujer expresó su indignación por lo ocurrido y aseguró que no desea volver a someterse a una intervención en ese centro médico. El caso ha reabierto el debate sobre los protocolos de seguridad en cirugías y el control del material quirúrgico en los hospitales.

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