Fue al médico por una molestia en el oído y descubrió cuatro tumores cerebrales

Lo que parecía una consulta médica sin importancia terminó cambiando por completo la vida de Kerry Sharples, una mujer de 45 años que descubrió que tenía cuatro tumores cerebrales benignos después de haber utilizado anticonceptivos hormonales inyectables durante 21 años.

Según relató a Kennedy News and Media, decidió acudir al médico en 2025 tras sentir pulsaciones extrañas en el oído derecho, un síntoma que inicialmente no parecía grave.

Sin embargo, el especialista optó por solicitar estudios complementarios y análisis de sangre como medida preventiva.

Un diagnóstico inesperado

Los exámenes revelaron la presencia de cuatro meningiomas, tumores benignos que se desarrollan en las membranas que recubren el cerebro.

El más grande estaba ubicado detrás de su ojo derecho y medía aproximadamente 3,5 centímetros.

Sharples explicó que durante más de dos décadas utilizó inyecciones anticonceptivas para evitar la menstruación y aseguró que nunca había presentado señales alarmantes hasta ese momento.

Médicos suspendieron el tratamiento

Tras el hallazgo, los especialistas le recomendaron dejar inmediatamente el tratamiento hormonal debido a la posible relación que algunos estudios científicos encontraron entre el uso prolongado de anticonceptivos hormonales y ciertos tipos de meningiomas.

No obstante, los médicos aclararon que el riesgo general sigue siendo bajo y que no todas las mujeres desarrollan este tipo de afecciones.

“Me arrepiento de haberme puesto esas inyecciones… simplemente no quería tener la regla y seguí con ellas. Y ahora tengo cuatro tumores cerebrales”, expresó.

“No quiero asustar a nadie”

La madre de dos hijos confesó que todavía intenta procesar el diagnóstico y reconoció que nunca investigó a fondo los posibles efectos secundarios del tratamiento.

“Uno da por sentado que si lo recomiendan los médicos no hay problema”, comentó.

Aun así, aclaró que no busca generar miedo, sino promover la información y el seguimiento médico adecuado.

“No quiero asustar a la gente ni infundir temor, pero sí deben ser conscientes de lo que pueden causar las inyecciones. Hay otras opciones”, señaló.

La importancia de detectar síntomas a tiempo

El caso también abrió el debate sobre la importancia de los controles médicos y la atención temprana ante síntomas poco habituales.

Sharples considera que los estudios realizados a tiempo pudieron evitar consecuencias más graves, como posibles daños en la visión.

Actualmente, espera que los tumores permanezcan estables tras haber suspendido el tratamiento hormonal y asegura que quiere compartir su experiencia para que otras personas se informen mejor antes de mantener tratamientos prolongados.

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