¿Tu televisor dejará de funcionar? La ATT explica cómo afectará el apagón analógico a los hogares

Bolivia se prepara para dar un paso histórico en la modernización de la televisión con el inicio del denominado “apagón analógico”, un proceso que marcará el fin progresivo de las transmisiones tradicionales y la transición definitiva hacia la Televisión Digital Abierta (TDA).

Ante las dudas de miles de usuarios, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) explicó cómo funcionará el cambio, qué equipos serán compatibles y qué medidas deben tomar los hogares para evitar quedarse sin señal.

¿Qué es el apagón analógico?

El apagón analógico consiste en la suspensión definitiva de la señal analógica de televisión, utilizada durante décadas para transmitir audio e imagen.

Con la migración a señal digital, los usuarios podrán acceder a:

Mejor calidad de imagen y sonido en alta definición.

Más canales y programación variada.

Menos interferencias y señal más estable.

Mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico para nuevas tecnologías.

¿Mi televisor dejará de funcionar?

No necesariamente.

Los televisores modernos ya incorporan el estándar ISDB-Tb y solo requerirán una nueva sintonización de canales.

En cambio, los televisores antiguos que no cuentan con digitalizador integrado necesitarán un decodificador o sintonizador digital conectado a una antena UHF para recibir la nueva señal.

Esto significa que no será obligatorio cambiar de televisor.

¿Cuándo comenzará oficialmente?

El apagón analógico será gradual y se aplicará en tres etapas:

Primera fase: mayo de 2026 en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Segunda fase: mayo de 2028 en Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto y localidades con más de 40.000 habitantes.

Tercera fase: mayo de 2030 en el resto del país.

Actualmente, 25 canales ya transmiten en señal digital HD: ocho en La Paz y Cochabamba, y nueve en Santa Cruz.

¿Cómo prepararse?

La ATT recomienda:

Verificar si el televisor es compatible con TDA.

Comprar un decodificador digital si el equipo es antiguo.

Participar en los simulacros.

Seguir información oficial sobre el proceso.

“El apagón analógico no significa perder la televisión, sino modernizarla”, señaló la ATT, asegurando que la transición será progresiva para que ningún hogar quede sin acceso a la señal.

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