Tragedia en Maldivas: cinco turistas italianos mueren durante excursión de buceo

Cinco turistas italianos murieron este jueves durante una excursión de buceo en las islas Maldivas, cuando exploraban cuevas submarinas a unos 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu, informó el Ministerio de Exteriores de Italia.

El accidente ocurrió en aguas cercanas a la isla de Alimathà, un reconocido punto turístico frecuentado por buceadores de distintas partes del mundo por sus paisajes submarinos, cuevas y arrecifes de coral.

Según una primera reconstrucción, los cinco italianos desaparecieron durante la inmersión. La Cancillería italiana indicó que se presume que las víctimas murieron mientras intentaban explorar cuevas en una zona profunda.

“Se cree que los buzos murieron cuando intentaban explorar cuevas a una profundidad de 50 metros”, señaló la nota oficial.

Solo un cuerpo fue recuperado

De acuerdo con información difundida por la televisión pública italiana RAI, hasta el momento solo uno de los cuerpos habría sido recuperado, mientras continúan las tareas de búsqueda en la zona del accidente.

Entre las víctimas se encuentran tres mujeres, una de ellas investigadora de la Universidad de Génova, además de su hija y dos jóvenes investigadores, según informó esa casa de estudios.

Las Maldivas son consideradas uno de los destinos de lujo más importantes del mundo y un punto atractivo para los amantes del buceo, debido a sus islas de coral, complejos turísticos remotos y embarcaciones especializadas para inmersiones.

Funcionarios locales señalaron que se trataría del peor accidente de buceo registrado en este archipiélago, conformado por más de mil islas de coral distribuidas en el océano Índico.

La tragedia generó conmoción en Italia y en la comunidad internacional de buceo, mientras las autoridades continúan investigando las causas del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play