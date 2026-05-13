El fin de la televisión analógica: Todo sobre el cambio a la era digital

Bolivia se encuentra en el umbral de su transición tecnológica más significativa de los últimos años con el fin definitivo de la televisión analógica este 30 de mayo. Este cambio histórico marca el cierre de una etapa para dar paso a un sistema de transmisión moderno y eficiente en todo el territorio.

Ventajas de la nueva señal digital

La llegada de la Televisión Digital Abierta promete transformar la experiencia del televidente mediante mejoras técnicas sustanciales. Según las autoridades, los ciudadanos podrán acceder a los siguientes beneficios directos:

Calidad superior : Mejor fidelidad tanto en la imagen como en el sonido recibido.

: Mejor fidelidad tanto en la imagen como en el sonido recibido. Contenido ampliado : Acceso a un mayor número de canales disponibles en la grilla.

: Acceso a un mayor número de canales disponibles en la grilla. Estabilidad técnica: Una señal mucho más robusta y con menos interferencias que la analógica.

Imagen: Facebook ATT Bolivia.

Un servicio democrático y sin costos

Es fundamental que la población comprenda que el acceso a la televisión digital no tiene costo alguno para el usuario final. La gratuidad del servicio asegura que la evolución tecnológica no represente una barrera económica para las familias bolivianas.

Previamente, se han realizado simulacros en ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para evaluar la respuesta de la red. Estas pruebas de seis horas permitieron a los usuarios identificar si sus televisores eran compatibles o si requerían un decodificador.

La ATT insta a la ciudadanía a informarse y asegurarse de contar con el equipo necesario para no perder la conexión tras el 30 de mayo. Mantenerse listo para este salto tecnológico es clave para disfrutar de una televisión que evoluciona hacia la alta calidad para todos.

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