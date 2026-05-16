"¡Gracias, Presidente!": El mensaje de Paz a Milei tras el envío de aviones Hércules

El mandatario boliviano, Rodrigo Paz, manifestó públicamente su gratitud hacia su homólogo argentino, Javier Milei, tras la llegada de aeronaves de asistencia a territorio nacional.

A través de sus redes oficiales, el jefe de Estado boliviano expresó: "Mi más profundo agradecimiento al presidente Javier Milei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia con el envío de los aviones Hércules para tareas de asistencia humanitaria".

Respecto al impacto de este despliegue, el presidente Paz enfatizó que "este gesto de solidaridad no solo fortalece los históricos lazos de hermandad entre nuestras naciones, sino que representa un alivio vital para nuestras comunidades en momentos de gran necesidad".

Lazos históricos fortalecidos

La iniciativa conjunta no solo consolida las relaciones diplomáticas bilaterales, sino que también reafirma los compromisos de asistencia mutua entre ambas naciones sudamericanas. "Valoramos profundamente la disposición de la República Argentina para colaborar en la protección de la vida y el bienestar de nuestro pueblo", concluyó el mandatario en su mensaje.

Mira la programación en Red Uno Play