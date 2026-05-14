“Se está gestando un golpe de Estado”: Zambrana exige aplicación de la fuerza pública

La reciente abrogación de la Ley 1720 ha desatado repercusiones en el país, elevando la tensión entre el sector productivo y los grupos movilizados. Al respecto, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, fue tajante al afirmar que “se está gestando un golpe de Estado, esto es clarísimo; las intenciones continúan a pesar de una nueva sesión que hacen los productores, la institucionalidad y el oriente boliviano”.

Para la dirigencia cívica, la crisis actual tiene un responsable directo y un trasfondo que vincula la política con economías ilícitas.

“¿Quién es el dueño de la incertidumbre? Juan Evo Morales Ayma, él junto al narcotráfico están financiando todo lo que está ocurriendo”, denunció Zambrana, subrayando que no se puede dejar al occidente sin alimento.

El llamado al orden constitucional

Ante la persistencia de los bloqueos y la inacción administrativa, el sector productivo demanda medidas inmediatas para garantizar la estabilidad.

Zambrana instó al Ejecutivo a tomar acción directa: “Hoy más que nunca, el Gobierno debe aplicar la fuerza pública a través de la Constitución por delante y con esto detener a los cabecillas que están desestabilizando el país”.

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