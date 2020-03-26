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26/03/2020 - 09:46

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Aclaración del Estado de Emergencia que rige en Bolivia

Explicamos todos lo puntos del estado de emergencia que rige a partir de este jueves.

Red Uno

Red Uno

La presidenta Jeanine Áñez, anunció que desde el jueves 26 de marzo rige el Estado de Emergencia Sanitaria que se cumplirá hasta el 15 de abril,con la participación activa de militares y policías.

1. CIERRE TOTAL DE FRONTERAS, NADIE ENTRA, NADIE SALE.
2. PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
3. LOS LUNES SALDRÁN GENTE CON CI QUE ACABEN EN 1 Y 2
4. LOS MARTES CI 3 Y 4
5. LOS MIÉRCOLES CI 5 Y 6
6. CI JUEVES 7 Y 8
7. LOS VIERNES 9 Y 0
LAS PERSONAS QUE SALGAN TENDRAN QUE TENER ENTRE 18 Y 65 AÑOS.
8. SOLO LOS CIUDADANOS PODRAN SALIR DE CASA POR EMERGENCIAS
9. SABADO Y DOMINGO, NADIE SALE A LA CALLE
10. MULTAS PARA CHÓFERES DE 2 MIL BOLIVIANOS Y 8 HORAS DE ARRESTO
11. UN FAMILIAR DE ABUELOS PODRÁN COBRAR BONO DIGNIDAD
12. CANASTA FAMILIAR GRATUITA A MAS DE 1.5 MILLONES DE CIUDADANOS
13.- EL ESTADO SE HARA CARGO DE LAS FACTURAS DE LUZ DE HASTA 120 BOLIVIANOS.
14. PERSONAS QUE INCUMPLAN LA CUARENTENA SERAN PROCESADAS PENALMENTE CON HASTA 10 AÑOS DE CÁRCEL.

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1. CIERRE TOTAL DE FRONTERAS, NADIE ENTRA, NADIE SALE.
2. PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
3. LOS LUNES SALDRÁN GENTE CON CI QUE ACABEN EN 1 Y 2
4. LOS MARTES CI 3 Y 4
5. LOS MIÉRCOLES CI 5 Y 6
6. CI JUEVES 7 Y 8
7. LOS VIERNES 9 Y 0
LAS PERSONAS QUE SALGAN TENDRAN QUE TENER ENTRE 18 Y 65 AÑOS.
8. SOLO LOS CIUDADANOS PODRAN SALIR DE CASA POR EMERGENCIAS
9. SABADO Y DOMINGO, NADIE SALE A LA CALLE
10. MULTAS PARA CHÓFERES DE 2 MIL BOLIVIANOS Y 8 HORAS DE ARRESTO
11. UN FAMILIAR DE ABUELOS PODRÁN COBRAR BONO DIGNIDAD
12. CANASTA FAMILIAR GRATUITA A MAS DE 1.5 MILLONES DE CIUDADANOS
13.- EL ESTADO SE HARA CARGO DE LAS FACTURAS DE LUZ DE HASTA 120 BOLIVIANOS.
14. PERSONAS QUE INCUMPLAN LA CUARENTENA SERAN PROCESADAS PENALMENTE CON HASTA 10 AÑOS DE CÁRCEL.