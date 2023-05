[VIDEO] ¿Vida extraterrestre en nuestro planeta?

La Paz

Según el especialista, parapsicólogo e investigador de vida extraterrestre y ovnis, Juan Carlos Aliaga, los seres humanos son híbridos, por lo que de alguna manera vinieron del espacio.

Tras ser consultado sobre si ¿estaríamos conviviendo con extraterrestres?, el especialista afirmó que sí, y que incluso habría evidencia de aquello.

“Les voy a decir algo tal vez no me lo crean nosotros somos híbridos, y todos los que estamos en este planeta, somos una hibridación de seres que han venidos del espacio”, manifestó Aliaga.

El especialista señaló que se habla mucho de los reptilianos, mismo que hace 360.000 años llegaron a este mundo, y específicamente al Lago Titicaca, lugar donde había sido hallado una vasija, ‘fuente magna’ que tendría inscripciones, y escritura ‘proto sumerio’

¿Pero cómo hay que hacer contacto?, ‘la respuesta lo voy a anunciar el mes de julio más o menos, para hacer una demostración para llamar a estos seres’, dijo el especialista.

Aliaga señaló que, para poder tener un encuentro con los extraterrestres, hay que hacer sesiones de meditación, aseguró que este tema no es ficticio, ya que lo habría experimentado en su propia vida.

“Hay que hacer prácticas de meditación, y en el campo se hace un campamento con las cámaras que yo tengo se puede llamar y se puede observar, las naves, por si acaso no es que sea ficticio, está ahí, por la experiencia que tengo, no es que me hayan comentado, se puede hacer todo aquello”, aseguró.