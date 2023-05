Madre que fue declarada muerta, resucitó tras el llanto de su hijo

Galicia - España

El hecho se habría suscitado en Galicía, donde una mujer de 77 años llamada María Berta Rodríguez, vivió una historia de película. Según refieren los médicos habrían certificado que la mujer murió tras ser operada del corazón y presentar algunas complicaciones.

El hecho se habría suscitado hace dos semanas, sin embargo, su hijo Kiko García relató el insólito hecho este lunes, al medio La Voz de Galicia.

Según Kiko, su madre tras ser operada sufrió complicaciones en su salud propios de la edad, así lo afirmaron los médicos. Sin embargo, de un momento a otro tuvo reacciones inesperadas.

La familia de la mujer sin saber que hacer, decidió pulsar el botón de teleasistencia para que acudieran los servicios sanitarios, y puedan hacer algo ante el momento que atravesaba su madre, pero la mujer no reaccionaba.

Los médicos habían advertido al hijo que la situación tenía mal pronóstico. Le tomaron la tensión y las constantes vitales y no había nada.

Minutos después los médicos certificaron que la mujer había fallecido. Sin nada más que hacer, su familia decidió contratar los servicios funerarios, mientras su hijo lloraba de forma desconsolada, más tarde la mujer empezó a tener reacciones, y pasó lo insólito, resucitó.

"Estaba muy muy fría, estaba muerta, no le funcionaba nada. Empezó a moverse y nos quedamos todos acojonados, no dábamos crédito. Al principio, no hacía nada, pero poco a poco fue empezando a respirar y a reaccionar, y de camino al hospital ya comenzó a hablar y a decir su nombre", aseguró Kiko, su hijo, quien afirmó que pese a las circunstancias el hecho tuvo un final feliz, pues aún cuenta con su madre.