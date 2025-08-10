Según la Gran Encuesta Nacional, Manfred tiene la mayor intención de voto en Cochabamba

La Gran Encuesta Nacional de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales dio a conocer los candidatos que se lideran la carrera para las elecciones este 2025.

En Cochabamba, departamento ubicado en el corazón de Bolivia, el candidato Manfred Reyes Villa lidera la Gran Encuesta Nacional de intención de voto con el 18,0%. Los resultados fueron publicados en UNO DECIDE este jueves 17 de agosto.

En segundo lugar, se ubicó Jorge Tuto Quiroga con el 16,3%, dejando en tercer lugar a Andrónico Rodríguez con el 12,7%.

En el cuarto lugar aparece Samuel Doria Medina con 11,9%, seguido por Rodrigo Paz con 3,5%.

Más atrás aparecen Eduardo Del Castillo, con 2,3%; luego Eva Copa con 1,6% y Jhonny Fernández con 1,0%. Cierra Pavel Aracena 0%.

Entre votos blancos, nulos e indecisos, suman un 32,6%.

Mira la programación en Red Uno Play