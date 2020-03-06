Lanzan una Barbie sin brazos para honrar a una joven nadadora paralímpica

Para este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Mattel lanzará su nueva Barbie sin brazos en conmemoración de Sumeyye Boyaci, una nadadora paralímpica de Turquía que tiene 17 años.

Esta adolescente es un ejemplo para muchas personas con discapacidades, se encuentra "muy feliz" de estar involucrada en un proyecto "tan grande y significativo" y asegura que esta Barbie "puede que no tenga brazos", pero posee "unas alas que nadie ve".

Boyaci, que nació sin brazos y con la cadera dislocada, compite en la categoría S5 de natación para personas con amputaciones o limitaciones en los miembros superiores y se prepara para participar en los JJ.OO. de Tokio 2020.

Por su parte, Mattel crea diferentes versiones de Barbie, con vitíligo, sin cabello o con silla de rueda, para que más niñas puedan sentirse representadas con el objetivo de mostrar una visión multidimensional de la belleza y la moda.