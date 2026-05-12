Agropecuarios reportan Bs 10 millones en pérdidas y desperdicio de alimentos por bloqueos

El sector agropecuario de Cochabamba se declaró en emergencia debido a los bloqueos registrados en distintas rutas del occidente del país, que ya provocan millonarias pérdidas económicas por la imposibilidad de transportar y comercializar productos perecederos.

El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, informó que en solo once días de bloqueo en la zona de Caracollo las pérdidas superan los 10 millones de bolivianos, afectando principalmente a hortalizas, verduras, cítricos, carne blanca y peces.

“Once días de bloqueo en Caracollo, hemos reportado más de 10 millones de bolivianos de pérdidas en diferentes productos”, señaló.

Morales explicó que gran parte de la producción no puede llegar a destino ni retornar a los centros de distribución, lo que ha provocado el deterioro y descarte de alimentos en carretera.

“Al no poder esos camiones retornar, porque son kilómetros de camiones y bloqueo, se ha perdido, se ha tenido que echar a la basura”, afirmó.

El dirigente advirtió además que los bloqueos están generando un exceso de oferta en Cochabamba, especialmente en el caso del pollo, lo que ha comenzado a afectar los precios locales.

En contraste, en La Paz se reportan incrementos en el precio del pollo debido a la escasez y a la alta demanda, que supera las 250 mil unidades diarias, según datos del sector.

El representante agropecuario alertó que los bloqueos afectan tanto la conexión con el occidente como con el oriente del país, además de rutas hacia el Valle Alto, generando una paralización casi total del transporte de alimentos.

“Estamos nuevamente bloqueados a oriente y occidente y al Valle Alto”, lamentó.

Puntos de bloqueoLa situación se complica con el reporte de al menos ocho puntos de bloqueo en Cochabamba, según la Policía Caminera, lo que restringe la libre circulación de vehículos de carga y pasajeros.

A ello se suma la suspensión temporal de salidas en la Terminal de Buses de Cochabamba hacia el occidente del país, especialmente a Oruro y La Paz, debido a bloqueos en Caracollo, Patacamaya, Konani, Panduro, Lahuachaca y otras zonas.

También se reportan restricciones hacia el oriente por cortes en Padresama y Bulo Bulo, mientras que la carretera nueva hacia Santa Cruz permanece bloqueada, obligando a utilizar únicamente la vía antigua.

El sector agropecuario advierte que, de mantenerse la situación, las pérdidas seguirán incrementándose y se agravará el desabastecimiento de alimentos en los principales mercados del país.



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