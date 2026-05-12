Carniceros alertan desabastecimiento y alza de la carne en La Paz

El dirigente de la Federación Departamental de Carniceros, Jesús Uchani, alertó sobre un desabastecimiento de carne de res en los mercados de La Paz, atribuido a los bloqueos en carreteras que impiden el normal traslado de ganado desde Beni y Santa Cruz.

Uchani explicó que la reducción en la oferta ha generado un incremento sostenido en los precios.

“Hay un desabastecimiento, sobre todo del oriente, lo que está haciendo encarecer el precio”, afirmó, señalando que incluso el ganado del altiplano se ha visto afectado por el alza.

El dirigente detalló que el costo del kilo gancho subió entre Bs 15 y Bs 20 en apenas una semana, situación que repercute directamente en el precio final para los consumidores.

Según indicó, el incremento afecta principalmente a las amas de casa paceñas, muchas de las cuales ya tienen dificultades para acceder al producto.

Advierten suspensión de faeneo

En ese contexto, Uchani confirmó que existe una determinación sectorial para que este miércoles sea el último día de faeneo.

“Ya tenemos una predeterminación que el día miércoles sería el último día de faena”, señaló.

Asimismo, advirtió que la situación no solo afecta a la carne de res, sino también a otros productos como el pollo y el cerdo, cuyos precios también registran incrementos en los mercados de la ciudad.

Los bloqueos continúan impactando el abastecimiento de alimentos y elevando la preocupación entre comerciantes y consumidores en distintas regiones del país.

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