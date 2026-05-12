Reportan equipos obsoletos y crisis presupuestaria en Hospital La Paz

El alcalde electo de La Paz, César Dockweiler, realizó una inspección sorpresa al Hospital La Paz para verificar las condiciones de atención y funcionamiento del principal centro médico municipal, donde pacientes denunciaron largas esperas, escasez de fichas y deficiencias en el servicio.

Durante el recorrido, usuarios del hospital expresaron su molestia por las dificultades para acceder a consultas y laboratorios, asegurando que deben llegar desde la madrugada para conseguir atención.

“No es rápida la atención, es lenta. Esperemos que con este alcalde cambie la situación”, manifestó una paciente que aseguró haber llegado a las 3 de la mañana para obtener una ficha de laboratorio.

Otra persona denunció que anteriormente solo se entregaban 15 fichas diarias para algunos servicios médicos.

“Estoy viniendo hace dos semanas para atender a mi hija en ginecología. Nos hacen venir en vano y no hay suficientes fichas”, reclamó un padre de familia.

En medio de la inspección, el alcalde observó que parte del personal todavía utiliza máquinas de escribir, situación que calificó como una muestra del rezago tecnológico en el sistema de salud.

Foto: Alcalde de La Paz, César Dockweiler, durante inspección al Hospital La Paz. Red Uno.

“Todavía se utilizan máquinas de escribir en el Hospital La Paz. Estamos invitando a que sean parte de la Larga Noche de Museos, lo digo en tono de broma”, señaló.

Dockweiler explicó que el hospital tiene más de 70 años de funcionamiento y enfrenta problemas de infraestructura, equipamiento obsoleto y limitaciones presupuestarias.

Según indicó, uno de los aspectos más preocupantes es que el financiamiento del centro médico solo estaría garantizado hasta septiembre.

Soluciones ante el hallazgo de deficiencias

El burgomaestre aseguró que se iniciarán coordinaciones con el Gobierno nacional y departamental para mejorar las condiciones del sistema sanitario paceño.

Para ello, anunció la implementación del programa Salud 4.0, orientado a modernizar el equipamiento y optimizar las condiciones de trabajo del personal médico y de enfermería.

La autoridad también informó que se trabaja en la habilitación de puentes aéreos para garantizar el traslado de medicamentos e insumos médicos debido a los bloqueos en carreteras.

Según datos de la Cámara Nacional de Industrias, las reservas de oxígeno en La Paz alcanzarían únicamente para tres días, situación que genera preocupación en el sector salud.

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