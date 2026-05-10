Analista:  "El Gobierno sale fortalecido del diálogo; los pedidos de renuncia van a quedar en nada”

Carlos Cordero, analista político, analizó los resultados del reciente encuentro nacional que reunió a diversas autoridades para tratar los problemas que enfrenta el país. En su evaluación, Cordero consideró que el gobierno de Rodrigo Paz ha salido fortalecido del diálogo nacional, especialmente en un contexto de tensiones sociales y bloqueos que aún persisten en algunas regiones del país.

Un gobierno fortalecido a pesar de los conflictos

Cordero afirmó que los pedidos de renuncia que se escucharon durante las protestas y bloqueos “quedarán en nada” tras la conclusión del diálogo, ya que el gobierno logró fortalecer su posición a través de las mesas de conversación.

"Creo que el gobierno ha salido más fortalecido de estos espacios de diálogo y concertación", indicó, agregando que la solución a los bloqueos dependerá de la voluntad política para encontrar acuerdos y levantar las huelgas en algunas zonas.

El siguiente paso: pacto con la Asamblea Legislativa

El analista destacó que el próximo paso clave para el gobierno será establecer un pacto político con la Asamblea Legislativa para avanzar en el tratamiento de leyes importantes.

Según Cordero, este pacto político será crucial para la reconstrucción de la institucionalidad democrática y la implementación de reformas constitucionales. "Todas estas leyes requieren, sin duda, un acuerdo político entre los partidos con representación legislativa", afirmó.

La calificación de los asambleístas

Los asambleístas también se pronunciaron sobre la cumbre nacional, calificándola como positiva y destacando la importancia de haber alcanzado consensos clave. Cordero resaltó que, si bien el diálogo ha sido productivo, aún será fundamental coordinar con el legislativo para asegurar que las reformas necesarias se implementen con éxito.

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