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Api, café y empanadas, los favoritos de los cruceños para combatir el frío

Las bajas temperaturas registradas en Santa Cruz generan mayor consumo de bebidas y alimentos calientes, que se convierten en la principal opción para combatir el clima.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/05/2026 22:08

Santa Cruz, Bolivia

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Con el descenso de las temperaturas en Santa Cruz, la ciudadanía ya siente el primer frente frío del año y busca distintas formas de sobrellevar las bajas temperaturas, especialmente a través del consumo de bebidas y alimentos calientes.

Durante un recorrido por la ciudad, varias personas coincidieron en que los tradicionales api, tojorí, café con leche y el chocolate caliente se han convertido en los principales aliados para enfrentar el clima frío.

A esto se suman las empanadas de queso, pollo y charque, que también son altamente demandadas para acompañar las bebidas calientes.

“Más que todo las empanaditas de queso, de pollo y de charque, para acompañar con tojorí y un api”, comentaron varios ciudadanos quienes resaltaron que estas opciones ayudan a calmar el frío.

Otros ciudadanos señalaron que el cambio climático se siente con fuerza tras varios meses sin un frente sur. “Ya llegó el frío y no estamos acostumbrados porque de mucho tiempo no hubo un sur, pero ya estaba previsto y ahora estamos combatiendo el frío”, manifestaron.

Pese a las bajas temperaturas, algunos aseguran que disfrutan de la temporada invernal, destacando que las bebidas calientes como el chocolate o el tojorí se convierten en una tradición diaria para iniciar y cerrar la jornada.

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