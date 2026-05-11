Aprehenden a tres instructores por la muerte de un teniente durante entrenamiento en Sanandita

Tres instructores fueron aprehendidos mientras avanzan las investigaciones por la muerte del teniente de Infantería José Luis Mamani Parada, alumno de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), quien falleció durante un entrenamiento especializado en Sanandita, en Yacuiba, departamento de Tarija.

El hecho ocurrió durante una práctica de natación y flotación correspondiente al curso de “satinador”, que se desarrollaba en el área de instrucción denominada “Encanto del Satinador”.

El coordinador regional de la Defensoría del Pueblo en Yacuiba, Walter Portillo, informó que el oficial sufrió una emergencia por inmersión mientras participaba en los ejercicios acuáticos.

“Los alumnos estaban realizando el curso de satinador en la materia de natación, en la cual se reportó lastimosamente el ahogamiento de un alumno”, señaló.

Según el reporte preliminar, tras ser rescatado del agua, instructores y personal militar le brindaron primeros auxilios en el lugar y ordenaron su traslado inmediato al hospital Rubén Zelaya. Sin embargo, el oficial falleció antes de llegar al centro médico.

“Tras ser rescatado del agua, instructores y personal militar le brindaron primeros auxilios en el lugar y ordenaron su evacuación inmediata hacia el hospital Rubén Zelaya, sin embargo el oficial falleció durante el traslado”, agregó Portillo.

La Defensoría del Pueblo indicó que el hecho ocurrió en una piscina donde habitualmente los alumnos reciben instrucción militar especializada.

“En Sanandita hay una piscina donde ellos pasan instrucción, donde estaban pasando esa materia y allí hubiese ocurrido ese hecho, pero más detalles sabemos que están en proceso de investigación”, explicó la autoridad.

Mientras continúan las pericias y toma de declaraciones, tres instructores fueron aprehendidos de manera preventiva para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del teniente Mamani Parada.

El Ministerio Público y autoridades militares investigan posibles responsabilidades en el entrenamiento que terminó con la muerte del joven oficial.

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