Encuentran $us 150 mil, armas y uniformes policiales en 'narcoquinta' vinculada al entorno de Marset

Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizado este domingo en una quinta ubicada en la comunidad de Jorochito, municipio de El Torno, dejó el hallazgo de 150 mil dólares, armas de fuego, municiones, sustancias controladas y uniformes policiales presuntamente utilizados por una organización criminal vinculada al narcotráfico.

Durante la intervención también fueron aprehendidas cinco personas, entre ciudadanos bolivianos y brasileños, quienes serán investigados por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, organización criminal y asociación delictuosa.

El fiscal asignado al caso informó que el allanamiento se ejecutó tras recibir información sobre personas que presuntamente se dedicaban a actividades relacionadas con la Ley 1008.

“Se ha ejecutado una orden de allanamiento conjuntamente con la Policía Boliviana. En ese sentido se ha logrado encontrar armas, se tiene cinco personas aprehendidas entre brasileños y bolivianos y de la misma manera se ha encontrado sustancias controladas, pero no en grandes cantidades”, señaló la autoridad.

Según el reporte preliminar, dentro del inmueble se encontraron dos caletas ocultas donde había armas de fuego, municiones y otros elementos relacionados con actividades ilícitas.

“Las personas van a ser conducidas a dependencias de la Felcn. Se han encontrado dos caletas en las cuales había armas de fuego”, agregó el fiscal.

Elementos hallados

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue la incautación de 150 mil dólares en efectivo, además de una cantidad menor de bolivianos.

“Se tiene 150 mil dólares y algo de bolivianos que no es significativo. La idea es afectar a los bienes, se ha afectado cantidad de dinero”, explicó.

Las autoridades también encontraron cargadores, teléfonos celulares, indumentaria policial y militar, además de sustancias controladas almacenadas dentro de turriles ocultos en el predio.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, afirmó que el inmueble “no era una quinta cualquiera”, debido a las condiciones logísticas y de ocultamiento detectadas durante la intervención.

La investigación busca establecer si el dinero y los elementos hallados tienen relación con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y con estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas en la región.

La Felcn continúa realizando pericias y el conteo oficial del material secuestrado mientras los cinco aprehendidos permanecen bajo investigación.



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