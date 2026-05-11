Aprehenden a brasileño buscado por Interpol por narcotráfico y lavado de dinero en Cotoca

Un operativo ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el municipio cruceño de Cotoca permitió la captura de tres ciudadanos brasileños requeridos por la justicia de Brasil por presuntos vínculos con narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero.

La intervención fue realizada por efectivos del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Oriente, en el marco de tareas de inteligencia y coordinación internacional para combatir estructuras criminales transnacionales.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que entre los arrestados se encontraba Kleber Nobrega Pereira, ciudadano brasileño buscado mediante una notificación internacional de Interpol.

Según la información oficial, el hombre es requerido por autoridades brasileñas por presuntos delitos relacionados con crimen organizado y lavado de dinero. Además, la documentación internacional lo vincula con el grupo criminal denominado “Comando da Paz”.

“Entre ellas se encontraba Kleber Nobrega Pereira, requerido por Brasil y señalado en una notificación de Interpol como buscado por delitos vinculados a crimen organizado y lavado de dinero”, publicó la autoridad en sus redes sociales.

Capturan en Santa Cruz brasileño vinculado al narcotráfico. Foto: Policía Boliviana

Durante el mismo operativo también fue ubicada Micaelly Santos Silva, quien cuenta con un mandamiento de aprehensión emitido por la justicia brasileña dentro de un proceso relacionado con delitos contemplados en la Ley de Drogas de ese país.

Los tres ciudadanos fueron trasladados inicialmente a oficinas de Interpol para la verificación de antecedentes y el cumplimiento de procedimientos investigativos.

Posteriormente, dos de los brasileños fueron llevados hasta Puerto Quijarro, donde se ejecutó su salida obligatoria del país y su entrega oficial a la Policía Federal de Brasil, en el marco de acuerdos de cooperación bilateral entre ambos países.

Justiniano destacó que el operativo refleja la importancia de la coordinación regional en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

“Este tipo de acciones muestran algo importante: el narcotráfico y el crimen organizado no se detienen en las fronteras, por eso la respuesta tampoco puede ser aislada”, afirmó la autoridad.

El Gobierno nacional aseguró que continuará realizando operativos conjuntos con organismos internacionales y fuerzas policiales extranjeras para combatir redes criminales vinculadas al narcotráfico y lavado de dinero en la región.



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