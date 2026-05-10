Entre maleza y terrenos empinados: Así fue la búsqueda de la cabeza de la mujer calcinada en La Angostura

Después de varias horas de búsqueda en una zona de difícil acceso, rescatistas y efectivos policiales lograron encontrar este domingo 10 de mayo la cabeza de Rosa del Carmen Solá, la mujer que fue hallada calcinada y decapitada días atrás en la comunidad de La Angostura, en el municipio cruceño de El Torno.

El operativo se desarrolló en medio de vegetación densa, terrenos empinados y sectores de barranco, donde personal de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), bomberos voluntarios y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizaron un rastrillaje exhaustivo para ubicar la extremidad faltante.

“Hoy domingo 10 de mayo estamos en la comunidad de La Angostura, con personal de la Unidad de Gestión de Riesgos y la Policía realizando la búsqueda de la extremidad superior que le falta a la mujer calcinada en esta localidad”, señaló uno de los responsables del operativo.

Las labores de rescate fueron complejas debido a la topografía del sector. Según explicaron los equipos desplazados, en varios tramos el personal tuvo que descender utilizando equipo especializado por la inclinación del terreno y la abundante maleza.

“Estamos con personal de la UGR realizando el rastrillaje y funcionarios policiales de la Felcc. El rescate fue complicado porque el lugar tenía bastante vegetación y el sector era empinado, lo que hizo que en algunas oportunidades el personal descienda con equipo especializado”, indicaron desde el lugar.

Tras varias horas de búsqueda, finalmente se logró ubicar la cabeza a aproximadamente a dos kilómetros de donde fue encontrado el cuerpo calcinado el pasado martes.

“Se logró ubicar la cabeza, todo salió con éxito”, confirmaron los rescatistas al concluir el operativo.

Según un reporte oficial, la cabeza estaba ubicada a unos seis o siete metros de la carretera, mientras que en una parte baja del terreno fueron halladas sierras, cuchillos y un combito para moler carne.

Un crimen que conmocionó a Santa CruzEl caso salió a la luz la mañana del 5 de mayo, cerca de las 11:00, cuando un poblador encontró restos humanos carbonizados y sin cabeza en una propiedad de La Angostura. El cuerpo aún presentaba fuego activo al momento del hallazgo.

Las investigaciones posteriores revelaron la brutalidad del crimen. La autopsia estableció que la víctima recibió al menos 20 heridas punzocortantes en el torso y murió a causa de un shock hipovolémico provocado por la pérdida masiva de sangre. Además, se confirmó que Rosa Solá se encontraba en los primeros meses de embarazo.

La víctima fue identificada el 7 de mayo gracias a datos del SEGIP y al análisis de una mano que no llegó a carbonizarse. Rosa del Carmen Solá, conocida artísticamente como “Rosita Solá”, era cantante de música tropical y también trabajaba como asistente legal en Santa Cruz.

InvestigacionesPor este feminicidio, la Policía aprehendió a dos jóvenes: Jhon B.R.T., de 23 años, pareja de la víctima, y Sergio Javier A., de 21. Ambos fueron encontrados en posesión del vehículo de la fallecida, el cual fue secuestrado como parte de la investigación.

De acuerdo con los primeros indicios, los sospechosos habrían compartido bebidas alcohólicas con Rosa Solá antes del crimen. Posteriormente, el cuerpo habría sido trasladado dentro de una caja de cartón hasta la propiedad donde fue abandonado e incendiado.

La justicia determinó la detención preventiva de ambos implicados en el penal de Palmasola mientras continúan las investigaciones por el delito de feminicidio.

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