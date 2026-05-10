Destacan acción heroica de efectivo que frustró asalto armado y buscan a los tres cómplices en Cochabamba

La Policía continúa la búsqueda de al menos tres presuntos cómplices implicados en el asalto frustrado a una librecambista en la zona de La Cancha, en Cochabamba, hecho en el que un efectivo policial arriesgó su vida para impedir el robo.

El intento de atraco ocurrió la mañana del pasado viernes en inmediaciones de las calles Punata y Tarata, una de las áreas comerciales más concurridas de la ciudad. Cámaras de seguridad captaron el momento en que los delincuentes armados interceptaron a la víctima para arrebatarle el dinero que utilizaba en sus operaciones de cambio de divisas.

De acuerdo con las imágenes, los delincuentes realizaron disparos al aire para intimidar a la mujer; sin embargo, la rápida intervención de un uniformado evitó que el asalto se consumara.

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, destacó la actuación del efectivo policial y calificó su intervención como heroica.

“Dos delincuentes con armas de fuego han querido reducir a una señora librecambista para poderle sustraer sus pertenencias y obviamente su dinero que tenía”, informó la autoridad policial.

Basto aseguró además que la implementación de torres de vigilancia y el refuerzo policial en los mercados de la ciudad están dando resultados. “Lo que pasó allí es resultado de la implementación del plan 360 grados. Se van a ir implementando más; justamente estamos en reuniones permanentes capacitando en los mercados para organizarlos a través de grupos de WhatsApp”, explicó.

Detalles del hechoPor su parte, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que en el hecho participaron cuatro delincuentes y que hasta el momento solo uno fue capturado.

“Nuestro personal interviene y procede a la aprehensión del señor Edgar U. R., quien es partícipe de este hecho catalogado como robo agravado y tentativa de asesinato hacia el efectivo policial y a la señora que estaba siendo atracada”, señaló.

Con apoyo de guardias municipales, el sospechoso fue reducido cuando intentaba escapar del lugar y posteriormente entregado a la Policía Boliviana para su procesamiento.

Mientras tanto, la Felcc continúa con los operativos y el análisis de las cámaras de seguridad para identificar y capturar a los demás involucrados en el violento intento de robo.

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