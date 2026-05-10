Buscan a Valeria Vigo de 13 años, desaparecida desde hace cuatro días en Santa Cruz

Una menor de 13 años se encuentra desaparecida desde hace cuatro días en la ciudad de Santa Cruz, situación que mantiene en alerta a su familia que ya presentó la denuncia ante la Policía.

De acuerdo con el relato de la madre, Valeria Margarita Vigo Hinojosa fue vista por última vez cuando salía de la parada de transporte de la línea 11, momento en el que se habría desplazado sin un rumbo claro.

Las imágenes de seguridad, según la familia, muestran a la menor interactuando con un joven que trabaja en un lavadero de autos cercano y que ya se encuentra en calidad de aprehendido.

“Se ve por cámaras que ella tiene una plática con un muchacho del lavadero...El dice una cosa, después otra y en cámaras se ve otra situación”, señaló la madre, quien también afirmó que existirían contradicciones en las versiones del joven involucrado.

La familia sostiene además que la menor no conoce la ciudad ni cuenta con amistades en Santa Cruz, lo que incrementa la preocupación por su paradero.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía una polera fucsia, short negro, lentes, un moño en el cabello y llevaba una mochila negra.

La familia pide que se intensifiquen las labores de búsqueda para dar con el paradero de la menor, mientras se espera que las autoridades avancen con la investigación del caso.

Mira la programación en Red Uno Play