Las imágenes de cámaras de seguridad captaron el trágico momento en que un niño de aproximadamente tres años fue atropellado por un camión en la zona de la avenida Virgen de Luján, en Santa Cruz de la Sierra.

En el video se observa cómo el menor corre repentinamente hacia la vía, mientras el vehículo avanza por la carretera. Segundos después, el niño llega hasta el costado del camión en movimiento, impacta contra el motorizado y termina siendo arrollado por las llantas traseras.

Las imágenes también muestran el instante en que el conductor detiene el camión tras el atropello, mientras familiares del pequeño reaccionan con desesperación al percatarse de lo ocurrido.

De acuerdo con los reportes preliminares, el menor sufrió lesiones fatales y fue trasladado de emergencia al Hospital Japonés; sin embargo, llegó sin signos vitales.

Tras el hecho, efectivos de Tránsito y de la Policía Boliviana realizaron el levantamiento de información y colectaron las grabaciones de seguridad para establecer las circunstancias exactas del accidente.

Asimismo, se confirmó que el conductor del camión fue aprehendido y permanece bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones correspondientes.



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