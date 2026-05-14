Arrestan a una joven de 18 años por estar con un menor de edad en un alojamiento en Cochabamba

En una reciente intervención ejecutada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), una mujer de 18 años fue aprehendida tras ser sorprendida en un alojamiento junto a un adolescente de 17 años. La sindicada ahora enfrenta cargos por el presunto delito de corrupción de menores.

La detección se produjo durante un control rutinario y preventivo en diversos hoteles, alojamientos y residenciales de la ciudad. Según el informe oficial, el objetivo de estas acciones es verificar la legalidad de los huéspedes y detectar situaciones de riesgo o actividades ilícitas.

El director de la Felcc, Rolando Vera, explicó que el caso fue derivado de inmediato a la División de Trata y Tráfico de Personas al constatarse que la pareja, compuesta por una adulta y un menor de edad, había pernoctado en el lugar.

"Se ha remitido un caso a la División Trata y Tráfico porque se encontró una persona mayor de edad en compañía de una persona menor de edad... ambos habían permanecido y pernoctado una noche, por lo cual este caso se ha aperturado por corrupción de menores", detalló el jefe policial.

Durante la misma jornada, las autoridades verificaron la situación migratoria de ciudadanos extranjeros, confirmando que su permanencia en el país era regular y legal. Vera enfatizó que estos operativos no son aislados, sino que responden a una instrucción directa del Comando General. Para ello, se han conformado grupos multidisciplinarios que incluyen unidades especializadas y refuerzos operativos.

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