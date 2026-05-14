Nuevos detalles emergen tras el contundente golpe al narcotráfico ejecutado la madrugada de este miércoles en el Trópico de Cochabamba. El operativo, denominado "Recuperación Leopardo", no solo logró la aprehensión de tres sujetos, sino que puso al descubierto el arsenal bélico y la capacidad logística de las organizaciones criminales que operan en la zona de Eterazama y alrededores.

Poder de fuego y sustancias controladas

Lo que inició como una misión para recuperar un arma perdida el pasado 7 de mayo, derivó en el hallazgo de armamento considerado de alta peligrosidad. Efectivos de la Unidad de Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) incautaron dos rifles y 66 municiones calibre 7.62, munición de guerra capaz de atravesar blindajes ligeros.

En cuanto a las sustancias ilícitas, el reporte oficial confirmó el secuestro de:

5.617 gramos de cocaína listos para su comercialización.

18,4 kilos de ácido sulfúrico, químico esencial para la purificación de la droga.

Logística de producción: Gasolina y moledoras

Uno de los hallazgos más significativos fue la neutralización de un enorme centro de acopio de precursores. Los uniformados destruyeron 36 turriles que contenían un total de 7.200 litros de gasolina, combustible que es desviado de forma ilícita para el procesamiento de cocaína en laboratorios clandestinos.

Asimismo, se procedió a la destrucción de dos moledoras artesanales de hoja de coca, herramientas clave para acelerar la maceración y extracción de los alcaloides.

Intervención de madrugada

El despliegue comenzó a las 03:30 de la madrugada con 15 patrullas movilizadas de forma estratégica. Alrededor de las 04:30, bajo órdenes judiciales, se irrumpieron simultáneamente en cinco inmuebles que servían como centros de acopio y refugio para los implicados.

Además del armamento y la droga, se retuvieron dos vehículos con fines investigativos. Los tres aprehendidos ya se encuentran bajo custodia y han sido puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su grado de vinculación con las redes de narcotráfico que operan en la provincia Chapare.

Este operativo forma parte del plan estratégico “200 años de servicio a la patria”, reforzando la vigilancia en una de las regiones con mayor actividad de interdicción en el país.

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