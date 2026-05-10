Balacera en Oruro deja un fallecido en campeonato de fútbol

Este sábado 9 de mayo se produjo un nuevo hecho violento en el departamento de Oruro, cuando un hombre de 31 año perdió la vida tras recibir varios impactos de bala mientras participaba de un campeonato interprovincial de fútbol en la localidad de Qaqachaka, provincia Avaroa.

El reporte preliminar señala que el hecho ocurrió después de que el equipo al que pertenecía la víctima clasificara a la final del torneo, momento en el que jugadores y allegados se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas.

Los integrantes del equipo que perdió el campeonato también dejaron a dos personas heridas: un hombre de 24 años y una mujer de 30, quienes fueron evacuados de emergencia a un hospital de la ciudad de Oruro.

Los presuntos autores del hecho efectuaron los disparos y posteriormente se dieron a la fuga, lo que activó un operativo policial en la zona para intentar dar con su paradero.

Fuente: ABI

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