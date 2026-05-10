“Basta de cercar Santa Cruz”: Gremiales en emergencia rechazan bloqueos en el país

Este sábado 9 de mayo, la Confederación Nacional de Gremiales sostuvo una reunión de emergencia donde se rechazó de manera categórica todo intento de movilización y bloqueo en contra de la economía del país y de Santa Cruz.

“Estamos cansados de ser rehenes de quienes destruyeron la economía de todo el pueblo boliviano. No más, no más bloqueos, no más movilizaciones que desestabilicen y nos dejen sin el pan nuestro de cada día”, afirmó César Gonzáles, representante gremial.

El dirigente cuestionó que sean hoy los mismos que “dicen defender al pueblo boliviano” los que permitieron que se efectúe una “catástrofe económica desde hace 20 años”.

Durante el encuentro, los gremiales rechazaron los bloqueos en el país y sobre todo en Santa Cruz, departamento donde se produce y se alimenta al 80% de los bolivianos.

“No podemos permitir que se sigan atrasando y prorrogando el progreso de Santa Cruz. Basta de querer cercar Santa Cruz; basta de querer coartar al pequeño productor pidiendo la aprobación de la ley 1720”, enfatizaron.

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