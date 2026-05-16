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Bloqueadores usan banners como escudos y lanzan piedras contra la Policía

La tensión continúa en la avenida Juan Pablo II, donde efectivos policiales intentan recuperar el control de la vía en medio de la resistencia de grupos movilizados.

Ximena Rodriguez

16/05/2026 15:08

Foto: APG | Daniel Miranda.
El Alto

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El panorama se mantiene crítico durante las últimas horas en la neurálgica Avenida Juan Pablo II de la ciudad de El Alto. Las fuerzas del orden persisten en un intenso operativo de gasificación para intentar recuperar el control definitivo de esta importante vía.

Los uniformados avanzan de manera progresiva haciendo uso de balines y gases lacrimógenos frente a la resistencia de los bloqueadores. Por su parte, los movilizados se rehúsan a dispersarse y utilizan banners comerciales a modo de escudos protectores para aproximarse a las líneas policiales.

Violencia civil en las calles

Los manifestantes han intensificado sus agresiones empleando hondas para lanzar piedras a corta distancia. Esta situación ha incrementado el peligro en el sector debido a que los bloqueadores se encuentran cada vez más cerca del contingente antimotines.

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