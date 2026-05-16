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Bloqueo en San Julián: Se incrementa el número de cisternas y transporte pesado

La medida de presión indefinida cumple su tercera jornada consecutiva, la cual no contempla por ahora ningún cuarto intermedio.

Ximena Rodriguez

16/05/2026 12:48

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El municipio de San Julián, del departamento de Santa Cruz, cumple su tercer día consecutivo de bloqueo indefinido, una medida de presión que ha dejado varada a una cantidad masiva de camiones cisternas y vehículos de transporte pesado. Los manifestantes han ratificado que no otorgarán ningún tipo de cuarto intermedio, permitiendo únicamente el avance excepcional de unidades de emergencia médica.

Ante la falta de soluciones, los choferes afectados decidieron tomar acciones directas bloqueando los accesos al propio pueblo. Esta contraprotesta responde a las severas pérdidas económicas que el sector transporte empieza a registrar por cada jornada que pasan varados en las carreteras.

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