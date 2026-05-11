Un perro murió tras ser atropellado en el barrio Quijarro, en la zona Seminario de la ciudad de Cochabamba, luego de que un vehículo le pasara por encima cuando se encontraba en la vía pública, a pocos metros de su vivienda.

De acuerdo con los propietarios del animal, el conductor sería un adulto mayor que circulaba lentamente por la zona, pero aparentemente no advirtió la presencia del can y no logró frenar a tiempo.

Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que el vehículo pasa sobre el animal con ambas ruedas, dejándolo gravemente herido sobre la calle. El perro agonizó durante varios minutos y finalmente murió en el lugar.

Los dueños del can expresaron su indignación por lo sucedido y pidieron que el conductor asuma responsabilidad por el hecho.

Vecinos del sector lamentaron lo ocurrido y solicitaron mayor precaución a los conductores que transitan por calles residenciales, donde es frecuente la presencia de mascotas y peatones.



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