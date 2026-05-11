Manfred Reyes Villa propone industrializar la basura en Cotapachi junto a Quillacollo y Colcapirhua

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, defendió este lunes la propuesta de industrialización de la basura en Cotapachi y aseguró que el proyecto busca dar una solución integral al manejo de residuos para todo el eje metropolitano.

La autoridad explicó que la iniciativa surge en cumplimiento de la normativa nacional que obliga a las alcaldías a industrializar sus residuos hasta el 18 de mayo. Según indicó, el proyecto fue adjudicado a una empresa privada que definió un predio ubicado en un punto tripartito entre Cochabamba, Quillacollo y Colcapirhua.

Reyes Villa sostuvo que municipios como Quillacollo y Colcapirhua no cuentan con la capacidad económica suficiente para ejecutar por sí solos una planta de industrialización de residuos, por lo que planteó que se sumen al proyecto impulsado desde Cochabamba.

“La cantidad de basura no les permitiría contratar una empresa de esta naturaleza. Cochabamba genera más de 500 toneladas y eso hace atractiva una inversión de más de 150 millones”, afirmó.

El alcalde señaló que el objetivo es reemplazar los botaderos a cielo abierto por un sistema de tratamiento e industrialización de residuos que beneficie a toda la región metropolitana.

Asimismo, aseguró que la empresa adjudicada deberá tramitar las licencias ambientales y legales correspondientes para operar. “El tema de fondo es industrializar la basura”, manifestó, al pedir que el conflicto no sea politizado.

Postura de Quillacollo

El pronunciamiento surge luego de que los residuos de la ciudad de Cochabamba comenzaron a ingresar a la planta de Cotapachi. Sin embargo, el traslado de basura generó rechazo en Quillacollo.

El alcalde Luis Santa Cruz aseguró que su municipio no permitirá el procesamiento de residuos de Cercado en Cotapachi y calificó la decisión como arbitraria. Para este lunes se programó una inspección al predio donde se pretende emplazar el complejo de tratamiento de residuos.

Pronunciamiento Colcapirhua

En Colcapirhua, organizaciones sociales se declararon en emergencia y realizaron movilizaciones hacia la Gobernación exigiendo información técnica, ambiental y legal sobre el proyecto y el uso de terrenos en Cotapachi.

A ello se suma que el Ministerio de Defensa solicitó a la Gobernación un informe sobre las operaciones de la empresa Cinva en la zona, debido a que el predio se encuentra en proceso de saneamiento agrario a favor del Estado y cuenta con medidas precautorias del INRA que restringen intervenciones mientras no se consolide el derecho propietario.

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