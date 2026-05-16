Cientos de policías se concentran para desbloquear en San Julián

Debido a la persistencia de las medidas de presión que interrumpen el tránsito en las carreteras estratégicas como San Julián (Santa Cruz), las fuerzas del orden han iniciado un movimiento logístico de gran envergadura que anticipa una intervención inminente.

Las instalaciones de la Fatescipol Santa Cruz, ubicadas entre la Avenida Alemana y el cuarto anillo, se han transformado en el epicentro de la actividad operativa policial en la jornada de hoy. En este punto de concentración, cientos de efectivos equipados para tareas antidisturbios ultiman los detalles tácticos antes de iniciar el desplazamiento hacia las zonas bloqueadas.

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