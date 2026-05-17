Comerciantes de Plaza Murillo denuncian pérdidas por bloqueos y restricciones de acceso

Las inmediaciones de la Vicepresidencia y la emblemática Plaza Murillo continúan resguardadas por dos estrictos anillos de seguridad que restringen por completo el flujo ciudadano habitual. Este cerco policial, respaldado por estructuras metálicas y equipos de control en las calles aledañas, impide el ingreso de cualquier persona que no porte y presente su documento de identidad o credencial correspondiente.

Desesperación en el corazón comercial

Esta situación restrictiva en el espacio público ha desatado una crisis profunda entre los trabajadores independientes que dinamizan la economía de la zona.

Una de las afectadas relató con angustia la realidad del sector: “Ya son 3 semanas, estamos entrando en la cuarta semana; la venta está bajísima, está todo vacío. Estamos bloqueados, no solamente aquí en la Plaza Murillo, estamos totalmente perjudicados; somos pocos los que salimos porque venimos en busca de unos pesos”.

El panorama es desolador para los comerciantes, quienes ven cómo sus productos se quedan en exhibición debido a la falta absoluta de transeúntes y clientes. "No he llegado a vender ni un vaso de chantilly, está todo cerrado", lamentó otra comerciante del lugar, reflejando el impacto directo de los bloqueos en el sustento diario de las familias bolivianas.

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