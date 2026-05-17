La Paz hace largas filas por pollo mientras los bloqueos agravan la escasez de alimentos

La escasez de carne de pollo ha alcanzado niveles críticos en la ciudad de La Paz, provocando que cientos de ciudadanos formen desesperadas y largas filas en la calle Chorolque para conseguir este insumo esencial. Esta preocupante situación es el resultado directo de los persistentes bloqueos de carreteras que mantienen aislada a la sede de Gobierno y asfixian su economía interna.

El cerco vial persiste

La ciudad capital continúa cercada en múltiples puntos estratégicos, una realidad que no ha podido ser revertida a pesar de los intensos operativos policiales y militares ejecutados ayer para liberar las rutas. Las movilizaciones sociales mantienen una presión asfixiante sobre los principales accesos de ingreso y salida, impidiendo el flujo normal de camiones con alimentos e insumos de primera necesidad.

Los puntos de corte más severos se concentran actualmente en las zonas de Viacha, Río Seco, Calajahuira y San Andrés de Machaca. Estos sectores son considerados un eje vital para la conexión vial de La Paz con el resto del país, por lo que su parálisis garantiza el desabastecimiento generalizado que hoy padece la población.

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