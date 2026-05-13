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Con hambre, sed y enfermos: más de 1.000 camioneros sobreviven atrapados en bloqueos

Conductores del transporte pesado denunciaron que cientos de camiones permanecen detenidos en rutas hacia Oruro, Desaguadero y Tambo Quemado, sin acceso a alimentos ni atención médica, mientras el sector pide una pausa en los bloqueos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

13/05/2026 14:34

Foto: Camiones continúan varados en carreteras de La Paz. APG.
La Paz

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El sector del transporte pesado alertó sobre la situación crítica que enfrentan cientos de conductores varados en diferentes carreteras del país debido a los bloqueos instalados en rutas estratégicas.

Según representantes del sector, entre 700 y 1.000 camiones permanecen detenidos en los tramos hacia Desaguadero, Tambo Quemado y la carretera La Paz–Oruro, transportando mercadería, alimentos importados y materia prima.

Los dirigentes denunciaron que muchos choferes llevan varios días sin acceso adecuado a comida, medicamentos o servicios básicos, y reportaron casos de conductores con problemas de salud, especialmente personas con diabetes e hipertensión.

“Tenemos personas enfermas, adultos mayores que necesitan medicina”, señaló Mónica Mita, representante de Cadetran. 

Además, denunciaron que en algunos puntos los bloqueadores impiden completamente el paso y que incluso se colocaron barandas y obstáculos sobre las carreteras para evitar la circulación vehicular.

Ante esta situación, la Cámara Departamental del Transporte declaró emergencia y analiza mecanismos para enviar ayuda, alimentos y asistencia médica a los conductores afectados.

Finalmente, el sector pidió a los movilizados declarar un cuarto intermedio en las medidas de presión para permitir el paso humanitario y reducir las pérdidas económicas generadas por la paralización del transporte.

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