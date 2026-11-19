El coronel de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Henry Richard Crespo Guzmán, partió rumbo a Estados Unidos a bordo de un vuelo chárter que despegó del aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, como parte del procedimiento de extradición solicitado por la justicia estadounidense.

El militar es requerido por las autoridades de ese país por presuntos vínculos con el narcotráfico y el tráfico de armas. Su traslado se realizó desde la cárcel de San Roque, en Sucre, hasta Santa Cruz, donde se concretó su entrega.

Sin embargo, el procedimiento estuvo acompañado de reclamos de sus familiares, quienes denunciaron que desconocían el paradero del coronel y aseguraron que no recibieron información suficiente sobre su traslado.

En declaraciones desde el aeropuerto de Viru Viru, la esposa del militar manifestó que había buscado información sobre la situación de su esposo, pero que no obtuvo respuestas concretas.

“Hemos hablado ahorita con el encargado acá en Viru Viru. Nos indica que no es responsabilidad de él, que esto ya viene directamente con un responsable para que sea extraditado directamente. Se está esperando el avión que llegue para que pueda ser extraditado”, señaló.

La mujer aseguró que tampoco conocía dónde se encontraba el coronel, luego de que fuera trasladado desde Chuquisaca.

“Desconocemos el paradero de él, así como lo aprehendieron el 28 de agosto. De la misma manera, supimos que ayer salió de Chuquisaca en vía terrestre. Nunca llegó acá. No supimos dónde se encuentra. Hasta ahorita no sabemos dónde está. Presumimos que él ya se encuentra en instalaciones de Viru Viru, porque supuestamente a las 9 de la mañana debería llegar el avión para que él pueda ser extraditado”, respondió.

La esposa también expresó su molestia por la falta de información a los familiares y cuestionó el procedimiento que se siguió en el caso.

“La familia está totalmente desconcertada. No sabemos qué es lo que está pasando. Siempre se han encontrado cosas a los dos, tres días. Sin embargo, con este señor, con el papá de mi sobrino, no se ha encontrado absolutamente nada. No se hizo ninguna investigación. No se hizo amplia la información. Entonces, estamos indignados porque no puede ser que este ciudadano boliviano se lo lleven sin ninguna investigación y sin dar información a la familia”, indicó.

Consultada sobre los delitos por los que es requerido, respondió que las acusaciones estarían relacionadas con armamento y drogas.

“Se lo está supuestamente acusando de armamento, de tráfico de armas, de drogas y demás”, contestó.

Asimismo, sostuvo que, según su conocimiento, las investigaciones estarían relacionadas con los años 2020 y 2021, y defendió la trayectoria personal y profesional de su esposo.

“La verdad es que 2020, 2021, nada que ver. O sea, durante toda su vida él se ha dedicado a trabajar. Es una persona muy preparada. Él ha estudiado. Es una persona que realmente merece estar en los cargos que él ha estado. Y, sin embargo, él es un padre de familia dedicado”, manifestó.

Finalmente, la mujer insistió en que no contaba con información oficial sobre el lugar donde se encontraba su esposo antes de su salida del país.

“Supuestamente está acá, ya en Santa Cruz. Porque aparentemente a las 9 de la mañana debería salir el avión”, concluyó.