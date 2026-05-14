Crisis humanitaria en carreteras: más de 5.000 camiones siguen varados por bloqueos

El presidente de la institución, Álvaro Aillón, informó que existen varios puntos críticos de concentración de vehículos pesados, especialmente en la ruta Desaguadero-La Paz, Conani, Tambo Quemado y Patacamaya, donde cientos de transportistas permanecen atrapados sin poder llegar a sus destinos.

Aillón detalló que en Desaguadero incluso colapsó el paso fronterizo debido a la gran cantidad de motorizados que no lograron ingresar desde territorio peruano. Asimismo, señaló que en Conani existen entre 800 y 1.000 camiones retenidos, mientras que en el puente Japonés y Santiago de Callapa permanecen cerca de 200 vehículos varados.

El dirigente afirmó que muchos conductores comenzaron a presentar complicaciones de salud debido a las largas jornadas en sus cabinas y la falta de condiciones básicas. Indicó además que el sector pidió al Gobierno asistencia médica y una pausa humanitaria en los bloqueos para permitir el traslado de los choferes hacia lugares seguros.

“Estos conductores ya no cuentan con recursos económicos porque ninguno lleva tanto dinero para estar 10 u 11 días en carretera. También es lo mismo con el tema de los alimentos, servicios básicos y agua”, afirmó.

Aillón anunció que una comisión de la Cámara Departamental de Transporte se trasladará hacia Tambo Quemado con alimentos y apoyo médico para asistir a los conductores afectados.

El dirigente advirtió que uno de los sectores más afectados por los bloqueos será el abastecimiento de combustible, debido a que cisternas provenientes de Perú y Chile permanecen retenidas. También explicó que existe carga de exportación e importación paralizada, entre ellas minerales, madera, alimentos y productos de consumo diario.

Respecto a las pérdidas económicas, Aillón estimó que cada camión pierde alrededor de Bs 1.000 por día, lo que representa más de Bs 50 millones diarios para el sector.

“Realmente la situación es muy complicada”, lamentó.

El dirigente también denunció que en algunos puntos de bloqueo existen restricciones para que los transportistas puedan acceder a alimentos o servicios básicos, aunque destacó que en algunas regiones la población colaboró solidariamente con los conductores.

Finalmente, descartó que el sector impulse desbloqueos por cuenta propia debido al riesgo de enfrentamientos y saqueos.

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