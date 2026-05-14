¿Desde qué edad se puede vacunar contra la influenza?: Centros de salud reportan baja asistencia

Los centros médicos de Santa Cruz cuentan con el abastecimiento de vacunas contra la Influenza para la comunidad. "El Sedes nos ha proporcionado las vacunas suficientes para la población que así lo demande, no solo personas de riesgo como ser adultos mayores, mujeres embarazadas o pacientes con patologías de base", señalaron representantes del personal médico.

La estrategia de inmunización actual destaca por su amplitud, permitiendo la aplicación de dosis a menores a partir de los seis meses de vida.

A pesar de esta apertura, las autoridades sanitarias manifiestan su inquietud debido a que "la población ha venido en muy poca cantidad" durante las últimas jornadas de atención.

Facilidades para la inmunización inmediata

Para revertir esta situación, se han eliminado los procesos burocráticos, permitiendo que los ciudadanos acudan de forma directa sin requisitos complejos. El personal de salud enfatizó que "no tiene que hacer fila ni presentar su carnet, la accesibilidad es rápida", extendiendo una invitación abierta para que la ciudadanía proteja su bienestar sin demoras.

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