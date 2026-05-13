Gobierno argentino confirma identidad de pilotos bolivianos aprehendidos con 321 kilos de sustancias controladas

El Gobierno de Argentina interceptó una aeronave Cessna 210 Centurión que transportaba un cargamento de 321 kilos de cocaína de alta pureza en la zona rural de Villa Eloísa tras un operativo de la Gendarmería Nacional. El Ministerio de Seguridad confirmó que el operativo es parte de una ofensiva contra la organización criminal liderada por el conocido narco Brian Bilbao.

En este contexto, las autoridades identificaron oficialmente a los ciudadanos bolivianos José Carlos R. L. y Yamil Silvestre Z. N. como los tripulantes de la aeronave. Según información extraoficial, uno de los pilotos pidió su retiro voluntario de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Una logística criminal sofisticada

Según las autoridades, para eludir los controles de radar y seguridad, los detenidos utilizaban una avioneta con la matrícula adulterada bajo calcomanías que ocultaban su registro original. Al inspeccionar la nave, los agentes descubrieron que debajo de la sigla argentina "LV-OCO" se encontraba la matrícula boliviana CP-3435.

Además del estupefaciente, las autoridades incautaron tecnología de punta que permitía a los pilotos bolivianos mantener comunicaciones seguras y autonomía de vuelo. En el inventario se reportaron dispositivos de comunicación satelital, GPS aeronáuticos de última generación y una antena de conexión a internet Starlink.

Violencia y fuga en el campo argentino

El momento del aterrizaje en un camino rural no habilitado desencadenó un enfrentamiento armado cuando los involucrados intentaron resistirse a la autoridad. Durante el caos de la persecución, uno de los vehículos de apoyo de los delincuentes embistió intencionalmente al cabo Pablo Ezequiel Miranda.

El efectivo sufrió lesiones de gravedad, incluyendo una fractura de base de cráneo, y tuvo que ser trasladado de urgencia a una unidad de terapia intensiva. Por su parte, los cómplices en tierra incendiaron dos camionetas para bloquear el paso de los uniformados antes de huir del sector.

Conexiones con redes de contrabando

Este procedimiento es el resultado de un seguimiento minucioso iniciado tras el hallazgo de otra avioneta Cessna en Arequito durante el pasado mes de noviembre. Las tareas de inteligencia criminal permitieron rastrear los movimientos de esta red que utiliza "vuelos clandestinos" para ingresar droga desde el exterior.

Tras las detenciones de Roca López y Zabala Núñez, la justicia argentina ordenó múltiples allanamientos en localidades como Roldán, Miguel Torres y Melincué. En estas propiedades se hallaron armas de guerra, municiones, contadoras de billetes y más evidencia que presuntamente vincula a los bolivianos con la estructura de Bilbao.



Fuente: Argentina.gob.ar

Mira la programación en Red Uno Play