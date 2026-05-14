Dos arrestados tras enfrentamientos entre policías y mineros en Plaza Murillo

Al menos dos personas fueron arrestadas este jueves durante los enfrentamientos entre efectivos policiales y mineros cooperativistas que intentaron ingresar a la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz.

La movilización llegó desde El Alto cerca del mediodía y avanzó hasta los accesos a la plaza principal, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La Policía utilizó agentes químicos para dispersar a los manifestantes que intentaban romper el cordón de seguridad e ingresar al centro político del país.

En medio de los incidentes, los uniformados gasificaron a los movilizados para evitar su avance hacia la Plaza Murillo, lo que derivó en momentos de tensión y enfrentamientos en inmediaciones del lugar.

Posteriormente, los mineros cooperativistas fueron replegados hasta la avenida Mariscal Santa Cruz, donde volvieron a reagruparse para continuar con sus medidas de presión.

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