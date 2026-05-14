Dos arrestados tras enfrentamientos entre policías y mineros en Plaza Murillo

Efectivos policiales utilizaron agentes químicos para frenar el avance de cooperativistas que llegaron desde El Alto. Al menos dos personas fueron detenidas tras los enfrentamientos en los accesos al centro político del país.
14/05/2026 16:04
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Al menos dos personas fueron arrestadas este jueves durante los enfrentamientos entre efectivos policiales y mineros cooperativistas que intentaron ingresar a la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz.
La movilización llegó desde El Alto cerca del mediodía y avanzó hasta los accesos a la plaza principal, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La Policía utilizó agentes químicos para dispersar a los manifestantes que intentaban romper el cordón de seguridad e ingresar al centro político del país.
En medio de los incidentes, los uniformados gasificaron a los movilizados para evitar su avance hacia la Plaza Murillo, lo que derivó en momentos de tensión y enfrentamientos en inmediaciones del lugar.
Posteriormente, los mineros cooperativistas fueron replegados hasta la avenida Mariscal Santa Cruz, donde volvieron a reagruparse para continuar con sus medidas de presión.
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