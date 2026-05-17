Educación confirma pago anual de bono para maestros: ¿de cuánto será?

La ministra de Educación, Beatriz García, informó que el Gobierno alcanzó un acuerdo con el Magisterio Urbano y Rural tras más de ocho horas de diálogo, estableciendo un bono anual de 2.400 bolivianos para maestros de todo el país.

La autoridad explicó que el beneficio será permanente, se pagará cada año y estará indexado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, adelantó que en un plazo de cinco días se prevé la aprobación de un decreto supremo para formalizar el acuerdo.

“Este es un nuevo bono que hemos ofrecido y han aceptado de reconocimiento por su trabajo en aula”, señaló la ministra, al destacar que el entendimiento permitirá la desmovilización del sector y el retorno de los dirigentes a sus regiones.

García indicó que el acuerdo alcanza tanto al Magisterio Urbano como Rural y expresó su expectativa de que las clases se desarrollen con normalidad desde el próximo lunes.

La ministra también se refirió a los daños registrados durante las movilizaciones y pidió evitar nuevos enfrentamientos. “El diálogo es el camino”, afirmó, convocando a la población y a los sectores movilizados a mantener la unidad y priorizar el entendimiento.

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