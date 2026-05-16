“Estamos respaldando al presidente Rodrigo Paz”: COD se desmarca de la COB

La Central Obrera Departamental de Santa Cruz (COD) ha decidido marcar una distancia contundente frente a las recientes determinaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), manifestando su rechazo absoluto a los intentos de lo que señalan como una “desestabilización política”.

Augusto Blanco, representante de la COD, fue categórico al fijar la postura del sector de cara a la opinión pública: “Estamos respaldando al presidente Rodrigo Paz para que culmine su gestión. (Argollo) Tiene que pensar dos veces antes de pedir la renuncia de Rodrigo Paz, estamos en contra de esa petición”.

Blanco lanzó una dura advertencia a la cúpula nacional señalando que " desde la gestión de Argollo y Evo Morales se han ido vulnerando derechos constitucionales", y concluyó con un ultimátum ante posibles movilizaciones directas: “Queremos aclarar, el sector minero ha sido vulnerado en el 2006 con sus fuentes de trabajo. Y esto va al señor Argollo, no se equivoque, cuidado que las cooperativas estemos tomando Huanuni”.

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